Средства ПВО сбили 343 украинских дрона над Россией за день

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Средства ПВО в течение понедельника, 5 октября, перехватили и уничтожили 343 украинских беспилотника над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Перехват велся в период с 08:00 до 20:00. Дроны самолетного типа ликвидировали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями. Помимо этого, БПЛА нейтрализовали над Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краем, Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее водитель бензовоза получил ожоги из-за атаки украинского беспилотника в Красносулинском районе Ростовской области. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Глава региона Юрий Слюсарь пожелал мужчине скорейшего выздоровления.

Кроме того, в Брянской области пострадала местная жительница в результате обстрела со стороны украинских военных. В момент атаки она находилась в квартире. После случившегося ее доставили в больницу.