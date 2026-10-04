Жительница Брянской области пострадала при атаке ВСУ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Женщина пострадала в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Белая Березка Трубчевского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук в своем канале в MAX.

По словам главы региона, местная жительница находилась в квартире, когда начался обстрел. Она госпитализирована.

Кроме того, украинский дрон атаковал здание школы в селе Суворово Погарского района. В результате повреждена кровля. Никто не пострадал, добавил губернатор.

Ранее шесть человек, в том числе трое детей, пострадали в результате атаки ВСУ по Белгороду. У 4-летней девочки и 11-летнего мальчика осколочные ранения ног, а у 16-летнего юноши – проникающие ранения грудной клетки и живота.