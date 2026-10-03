Шесть человек пострадали при ударе по центру Белгорода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Шесть человек пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду, сообщил губернатор Александр Шуваев в MAX.

По его словам, украинские войска целенаправленно нанесли удар по жилым районам и центру города.

Из шести пострадавших – трое детей. У четырехлетней девочки и 11-летнего мальчика осколочные ранения ног, а 16-летний юноша с проникающими ранениями грудной клетки и живота находится в тяжелом состоянии.

Троих взрослых также госпитализировали, двое из них в тяжелом состоянии. Из-за детонации дронов загорелись квартира в многоэтажке и шесть автомобилей. Пожарные ликвидировали все очаги возгорания. Кроме того, повреждены пять частных домов и два многоквартирных.

Ранее повреждения многоквартирных домов зафиксировали в Калуге после ночной атаки беспилотников. При отражении атаки средства ПВО уничтожили 13 БПЛА. Беспилотники сбили над Жуковским, Износковским и Малоярославецким муниципальными округами, а также в районе Калуги.

