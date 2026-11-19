Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

Движение транспорта временно ограничили на нескольких участках дорог в центре Москвы. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Проехать нельзя по Ленинскому проспекту в районе дома 1/2, корпуса 1, Житной улице в районе дома 16, Кремлевской набережной, Новоарбатскому мосту и улице Знаменке в районе дома 7, строения 1. Позднее ограничения затронули Осеннюю улицу и Никитский бульвар.

Ранее в центре Москвы уже перекрывали движение на улице Знаменке и Большом Каменном мосту. Спустя время ограничения сняли, транспортная ситуация нормализовалась.

До этого движение ограничили в Большом Кондратьевском переулке до 9 февраля 2027 года. На некоторых участках закрыли по одной полосе, а в отдельных местах запретили парковку из-за строительных работ.