Фото: depositphotos/dedivan1923​

Бот-аккаунты способствовали распространению конспирологических версий о причинах крупных сбоев в работе технологических компаний, сообщил портал Axios со ссылкой на исследование.

С масштабными перебоями в работе сервисов ранее столкнулись Microsoft, Apple, JPMorgan Chase, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и ряд других организаций. Пока официальных пояснений по этим инцидентам не было, автоматизированные аккаунты в соцсетях принялись нагнетать панику.

После того как FAA приостановило полеты, в Сети начали предполагать, что причиной стала внедренная в ведомстве система на базе искусственного интеллекта. Часть пользователей пыталась связать массовый сбой у Microsoft с недавними сокращениями в компании.

Личности владельцев аккаунтов, публикующих сведения о предполагаемых скоординированных кибератаках на корпорации, пока не установлены. По данным СМИ, боты эксплуатируют растущую обеспокоенность пользователей из-за участившихся хакерских атак и тем самым подогревают подозрения в сокрытии информации властями.

Подтверждений того, что сбои являлись элементом единой скоординированной кампании, нет. Большинство компаний позднее связали произошедшее с техническими проблемами, а не с вредоносными действиями извне.

Директор американской Национальной разведки Джей Клейтон ранее заявил, что технические сбои, с которыми в последнее время сталкиваются США, не были вызваны кибератаками.

Ранее IT-эксперт Павел Мясоедов призвал пользователей не беспокоиться о возможных сбоях в работе сервисов. Он отметил, что развитие искусственного интеллекта сопровождается ростом числа атак.

По его словам, злоумышленники, действующие против России, пока реже используют новые инструменты, чем хакеры в других странах. Тем не менее однажды эта тенденция распространится и на Россию, поэтому к этому следует подготовиться.

