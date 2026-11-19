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Отказ Финляндии спортсменам России в праве принимать участие в международных соревнованиях снижает уровень доверия. Об этом сообщил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом в Шэньчжэне.

Глава государства также назвал нарушением норм спортивного права и непоследовательностью отказ допустить спортсменов из России на соревнования вопреки решению Спортивного арбитражного суда (CAS).

Президент при этом добавил, что лидер Финляндии Александр Стубб в телефонном разговоре давал понять, что необходимо вести диалог, однако действия властей страны противоречат этому.

Ранее российские фигуристы не смогли добраться до Хельсинки, где с 20 по 21 ноября пройдет этап международной серии Гран-при. Причиной оказались новые правила въезда, о которых объявил МИД Финляндии. Ограничения для россиян вступили в силу с 16 ноября и затронули также профессиональных спортсменов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала произошедшее "неонацизмом в полный рост". По словам дипломата, россияне ехали на соревнования за медалями.