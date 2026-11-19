Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Движение поездов по первому пути железнодорожной части Крымского моста открыто. Об этом заявил вице-премьер России Андрей Никитин, передает РИА Новости.

Он уточнил, что первые составы отправятся в путь в ближайшее время. Украинские боевики беспилотниками атаковали Крымский мост 16 и 17 ноября.

В результате конструкция получила повреждения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о террористическом акте по статье 205 УК РФ.

В ночь на 19 ноября мост снова атаковали. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что план восстановления Крымского моста полностью согласован, а утвердить его планируется в ближайшее время. По его словам, специалисты рассматривали три варианта восстановления переправы. Каждый из них оценивается по стоимости и срокам реализации.

В свою очередь, Владимир Путин пообещал, что Россия ответит на удары Украины по Крымскому мосту. Президент уточнил, что ответ будет гораздо более болезненным для Киева.

Российский лидер добавил, что автомобильная часть Крымского моста была серьезно повреждена. Кроме того, Путин напомнил, что мост является исключительно гражданским объектом, который давно не используется для перемещения нефти и боеприпасов.

