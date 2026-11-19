Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве с 21:00 четверга, 19 ноября, до 21:00 пятницы, 20 ноября, будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В течение данного периода в столице местами ожидается туман и ухудшение видимости. Кроме того, такой же уровень будет действовать и в Московской области.

Ранее ведущий научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что самое высокое атмосферное давление в Москве в период с 18 по 23 ноября ожидается в воскресенье, 22 ноября. По словам специалиста, в указанную дату оно составит 742 миллиметра ртутного столба.

До этого синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин сообщил, что на следующей неделе во вторник, 24 ноября, ожидается понижение дневной и ночной температур до отрицательных значений. Также не исключены новые снегопады.