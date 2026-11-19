Фото: tenet.ru

Подведены итоги 26-й национальной премии "Автомобиль года в России". Победителей определили по результатам всенародного голосования, которое собрало 1,6 миллиона голосов, сообщает ТАСС.

В массовом сегменте первое место заняла Lada, среди премиальных марок лидером стал Tank. В рейтинге массовых брендов вторую позицию сохранил Haval, а третью занял Tenet, потеснив Chery.

Среди премиальных производителей вслед за Tank расположились Esteo и Voyah. Голосование проходило с 20 апреля по 30 октября 2026 года и охватило 24 класса автомобилей. Участники могли выбирать как среди официально представленных в России моделей, так и среди машин, поставляемых по параллельному импорту.

Отдельно отметили новинки. В массовой категории победил Tenet Plus L4, второе место досталось Tenet T4L, третье – Lada Iskra SW. В премиальном сегменте лучшим признали Esteo V27, за ним следуют GAC S7 и Esteo Exlantix MX.

Внедорожники распределили по четырем классам. Среди компактных моделей победил Haval Jolion, среди легких – Kia Sportage, средних – Hongqi HS5, тяжелых – Tank 700. В категории пикапов лидером стал Foton Tunland G9.

В отдельную группу вошли автомобили с гибридными и электрическими силовыми установками. Среди компактных внедорожников первое место занял "Москвич 3e", среди легких – GAC Aion V, средних – Esteo Exlantix ET, тяжелых – Tank 500 Hi-Charge. Лучшим пикапом признали Foton Tunland V9.

В остальных классах автомобилей с традиционными двигателями победителями стали:

городские автомобили – Kia Picanto;

малый класс – Lada Iskra SW;

малый средний класс – Lada Vesta Cross;

средний класс – Omoda S5 GT;

бизнес-класс – Kia K5;

представительский класс – Mercedes-Benz S-класс;

представительский класс люкс – Mercedes-Benz Maybach S-класс;

купе – Porsche 911 Carrera/Turbo/GT3;

купе люкс – Bentley Continental GT/GT Speed;

грантуреры – Hongqi H6;

кабриолеты и родстеры – Ford Mustang;

кабриолеты и родстеры класса люкс – Lamborghini Huracan EVO/EVO RWD Spyder;

универсалы повышенной проходимости – Subaru Outback;

компактвэны – Lada Largus;

минивэны – GAC M8;

микроавтобусы – Sollers SF1;

мини-фургоны – Lada Largus Van;

легкие фургоны – ГАЗ Соболь NN;

фургоны – Foton View.

Среди гибридных и электрических автомобилей в городском классе победил Eonyx City (M2), в малом – Atom, в малом среднем – UMO 5, в среднем – Mercedes-Benz C-класс. В бизнес-классе лучшим стал Esteo Exlantix ES, в представительском – Mercedes-Benz EQS, в представительском классе люкс – Aurus Senat.

В других категориях этого сегмента награды получили Audi A5 Coupe/S5 Coupe/RS5 Coupe среди купе, Avatr 12 среди купе люкс и Porsche Panamera среди грантуреров. В классе универсалов повышенной проходимости победил Zeekr 007 GT, компактвэнов – Evolute i-Space, минивэнов – Voyah Dream, микроавтобусов – ГАЗ Газель e-NN.

Лучшим рамным внедорожником признали Tank 500 Hi-Charge. В специальных номинациях прорывом года стал Tenet, а брендом года – Esteo.

Глава оргкомитета премии Владимир Безукладников отметил, что ушедшие из России автомобильные марки по-прежнему востребованы. По его словам, за последние четыре года китайские машины из вынужденной альтернативы превратились в желанную покупку, а российские производители, в том числе новые бренды, смогли составить им конкуренцию.

Ранее "Автостат" зафиксировал рост продаж подержанных легковых автомобилей в России в апреле на 6,4% в сравнении с прошлым годом – до 542,2 тысячи единиц. В сравнении с мартом 2026-го увеличение показателя достигло 14,1%. Среди лидеров в этот период оказались Lada, Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen.

