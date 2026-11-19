Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Самокаты и велосипеды на парковках вновь стали доступны для аренды в Москве в связи с улучшением погоды, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В ведомстве отметили, что в городе после похолодания и снега снова установилась осенняя погода.

"Желаем безопасных поездок", – заключили в Дептрансе.

По прогнозу ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, снег в Москве сойдет к вечеру 19 ноября из-за активного повышения температуры воздуха. Как пояснил синоптик, столичный регион будет находиться под влиянием теплого сектора циклона с центром над востоком Балтийского моря.

По его данным, в пятницу, 20 ноября, в столице ожидается небольшой дождь, а температура воздуха составит от 4–6 градусов ночью до 5–7 градусов днем.

