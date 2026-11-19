Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Опасная погода ожидается в ряде регионов России в ближайшие дни. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на директора Гидрометцентра России Юрия Симонова.

На Дальнем Востоке ожидается штормовой ветер и снегопады, а южные регионы страны накроют сильные дожди с риском паводков. В горах Северного Кавказа и Краснодарского края предупредили об опасности схода лавин.

На данный момент оранжевый уровень погодной опасности введен в Хабаровском крае, на Сахалине, Камчатке и Курильских островах. В Крыму и Краснодарском крае в ближайшие дни пройдут атмосферные фронты, которые принесут сильные, местами очень сильные осадки.

На отдельных реках юга возможен подъем воды до неблагоприятных отметок и выше. В связи с угрозой паводков в регионах объявили штормовые предупреждения.

В горных районах Чечни, Дагестана и Краснодарского края также сохраняется лавинная опасность. На высоте свыше 2 тысяч метров уже накопилось значительное количество снега, а новые осадки могут увеличить снежный покров.

По словам Симонова, сложная погода будет характерна и для предстоящей зимы. В Мурманской, Архангельской и Вологодской областях вероятны интенсивные снегопады и налипание мокрого снега. На побережье Баренцева моря, в том числе в Ненецком автономном округе, ожидаются метели и сильный ветер.

На Дальнем Востоке, в частности в Магаданской области, на Сахалине и Камчатке, зима также может сопровождаться сильными метелями.

Ранее сообщалось, что на 19 ноября снегом покрыто около 90% территории России. Под снежным покровом находится более 15,5 миллиона квадратных километров. В Центральной Сибири и на Дальнем Востоке высота сугробов местами достигает полуметра. По оценке синоптиков, такого объема снега хватило бы, чтобы укрыть почти всю Антарктиду или половину Африки.