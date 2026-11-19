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Единые словари русского языка для ЕГЭ и ОГЭ могут включить в образовательный процесс вместе с единой линейкой учебников для основной школы, рассказала советник президента, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская.

"Это тоже такой элемент обучения, который мы возрождаем. Словари полностью готовы", – отметила она.

По словам Ямпольской, вопрос подробно рассмотрят на расширенном заседании совета 8 декабря. Сейчас правила проведения экзаменов разрешают использовать словари на ОГЭ по русскому языку и литературе и на ЕГЭ по литературе. Однако конкретные издания не определены, поэтому на партах в школах разных регионов лежат разные словари.

"Конечно, хорошо бы унифицировать эту историю", – заключила Ямпольская.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что ведомство не планирует отказываться от ЕГЭ и ОГЭ. По его словам, предыдущие попытки отменить выпускные экзамены не дали положительных результатов.

Кроме того, в ближайшие два года практическую часть не будут включать в ЕГЭ по физике и химии в основной период сдачи. Сейчас Рособрнадзор тестирует перспективные модели экспериментальных заданий по этим предметам. Музаев уточнил, что их разработка займет несколько лет.

