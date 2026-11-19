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При регулярном употреблении жесткой кипяченой воды накипь будет накапливаться в почках и вызовет в них песок и камни. Об этом в беседе с "Газетой.ру" сообщил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

Специалист отметил, что для предотвращения этих заболеваний необходимо регулярно очищать чайник на кухне. Он пояснил, что накипь является карбонатом кальция и магния, а также солями жесткости, которые в процессе кипячения выпадают из воды в нерастворимый осадок.

Хирург подчеркнул, что сами по себе данные вещества безвредны для людей и человек ежедневно получает их вместе с пищей. Кроме того, частицы накипи частично растворяются желудочным соком, а большинство из них выводятся из оргазма естественным путем по желудочно-кишечному тракту.

"Лишь около трети кальция всасывается и уходит через почки, остальное покидает организм с калом. Поэтому непосредственной угрозы здоровью от самого осадка нет. Однако при многолетнем употреблении очень жесткой воды избыток кальция увеличивает нагрузку на почки и у людей с предрасположенностью может способствовать образованию песка и камней", – уточнил Умнов.

Эксперт также рекомендовал заменить чайник, если в нем образовался толстый слой накипи, который не получается снять. Однако в большинстве случаев достаточно лишь регулярно чистить чайник лимонной кислотой или уксусом.

"Главное, впрочем, не накипь в чайнике, а жесткость исходной воды: фильтр или слабоминерализованная вода решают проблему в корне", – заключил хирург.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова рассказала, что сосиски, бекон и кола являются наиболее вредными продуктами для почек. Овощи и фрукты, в свою очередь, являются главным источником калия и магния.

Первый помогает почкам мягко выводить избыток соли и поддерживает эластичность сосудов, а второй препятствует кристаллизации оксалатов кальция, снижая риск камнеобразования, отметила диетолог.