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Суд в Волгограде отправил в исправительную колонию двух мужчин, похитивших 21 тонну фисташек более чем на 14 миллионов рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в MAX.

Как установил суд, в ноябре 2025 года мужчины везли 21 тонну фисташек из Ирана в Москву. Груз принадлежал ООО "Империя Фудс". В Волгограде они выгрузили товар на дачном участке, после чего продали его. Чтобы скрыть следы преступления, фигуранты подожгли грузовик, в котором оставалась часть товара.

Мужчин признали виновным в мошенничестве и хищении вверенного имущества в особо крупном размере. Одному фигуранту назначили 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима, второму – три года. В ходе рассмотрения уголовного дела оба полностью признали вину и частично возместили причиненный ущерб.

Ранее в Курганской области сотрудник "Почты России" сжег 500 тысяч рублей, которые он украл из отделения. Сперва мужчина несколько дней прятал похищенное, на следующий день после допроса он сжег деньги на кладбище. Вину подсудимый признал полностью и добровольно возместил часть ущерба – 50 тысяч рублей.