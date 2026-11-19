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В Красноярском крае 12 пациентов получили ожоги в КГБУЗ "Дивногорская межрайонная больница". Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 14 ноября. Предварительно установлено, что люди получили ожоги из-за ультрафиолетовых ламп. За медицинской помощью обратились все пострадавшие.

Прокуратура в настоящее время устанавливает обстоятельства инцидента. В ходе проверки ведомство оценит, как соблюдались требования законодательства.

Ранее в начальной школе города Косвиг в ФРГ 16 детей съели кексы, в которых обнаружили батарейки-таблетки. Учеников доставили в больницы для обследования. В полиции уточнили, что никто из школьников серьезно не пострадал.

Одна из учениц принесла выпечку на благотворительную ярмарку, утверждая, что кексы домашнего приготовления. Двое детей, начав есть угощение, заметили внутри мелкие предметы и не стали их проглатывать. При осмотре выяснилось, что это батарейки.

