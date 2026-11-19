Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Таргетное лекарство для терапии рака печени и щитовидной железы, которое выпускает резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", включили в перечень стратегически значимых лекарственных средств. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Выпуск онкопрепарата ведет компания "ОнкоТаргет". Средство точечно блокирует рост опухолевых клеток и позволяет продлить жизнь пациентам. Исследования биоэквивалентности подтвердили, что оно полностью соответствует оригинальному препарату по эффективности и безопасности, а качество российского производства обеспечивают стандарты GMP.

Заместитель генерального директора по производству компании "ОнкоТаргет" Елена Лазарева отметила важность объединения собственных разработок с промышленным выпуском востребованных лекарств. Таким образом выходит обеспечивать высокое качество терапии и ценовую доступность. По ее словам, пациенты смогут получить препарат в рамках государственных программ льготного лекарственного обеспечения.

"В столичной ОЭЗ формируется крупнейший в России фармацевтический кластер. Производство – от синтеза субстанции до выпуска готовой лекарственной формы – полностью локализовано в столице", – отметил Ликсутов.

Сегодня на территории ОЭЗ работают 10 высокотехнологичных заводов, выпускающих препараты для широкого спектра заболеваний. Статус резидента ОЭЗ и налоговые льготы дают предприятию возможность наращивать инвестиции и развивать собственный научно-исследовательский центр, где разрабатывают лекарства для терапии социально значимых заболеваний. В 2025 году онкологические препараты компании помогли обеспечить более 40 тысяч пациентов по всей России.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в столице продлят статус промышленного комплекса "Московской фармацевтической фабрике" и заводу "Макиз-Фарма". Благодаря этому решению высокотехнологичные фармпредприятия на 10 лет сохранят право на льготы по налогам, предусмотренные законодательством Москвы. Аренда земли для этих производств обойдется в 0,3% от кадастровой стоимости участка.

