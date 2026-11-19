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Правительство Латвии во главе с премьер-министром Андрисом Кулбергсом планирует принять "декларацию о дерусификации", которая создаст правовую базу для ограничения русского языка в публичном пространстве республики. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на программу деятельности кабмина.

В документе будут закреплены рекомендации историков и социолингвистов. Кроме того, в рамках декларации должна быть создана юридическая основа для укрепления латышского языка как единственного государственного.

Однако конкретные ограничения на использование русского языка и механизм их законодательного закрепления в тексте не раскрываются.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль осуждает желание властей Латвии исключить из своих СМИ русский язык. По его мнению, это поражает в правах огромное число жителей страны. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что в Латвии ненависть ко всему русскому и русскоязычному проявляют давно.