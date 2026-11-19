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В Индии обнаружили живой девушку по имени Манджу, которую семь лет назад сочли убитой. Из-за ее исчезновения в тюрьму попал человек, не имевший к этому отношения, сообщает NDTV.

В 2019 году Манджу ушла из дома: отец хотел выдать ее замуж против воли. На автобусной остановке она попросила телефон у незнакомца по имени Раджеш, чтобы связаться с родными, а после уехала к своему возлюбленному.

Домой она не вернулась, и отец обратился в полицию. Сначала дело не стали возбуждать, но в 2021 году мужчина пришел туда снова. По его словам, ему рассказали, будто Раджеш похитил его дочь, расправился с ней и сбросил останки в реку. Тело так и не нашли, однако мужчину задержали и обвинили в убийстве.

Около двух с половиной лет Раджеш провел в тюрьме, затем его выпустили под залог. Он продолжал настаивать на своей невиновности и вместе с адвокатом занялся поисками пропавшей. В 2026 году Манджу обнаружилась в другом округе, где она вышла замуж.

"Я даже не знаю, кто такой Раджеш и почему мой отец подал такое заявление. Он совершенно невиновен, и я готова подтвердить это где угодно", – заявила девушка.

Семья Раджеша потребовала привлечь к ответственности отца Манджу и бывшего следователя, который, скорее всего, сфабриковал доказательства для ареста.

Ранее в США отменили смертный приговор 74-летнему Уильяму Томпсону, осужденному за убийство в 1976 году. Официальная причина решения не уточнялась. По данным СМИ, отмена приговора могла быть связана с сообщениями о деменции у заключенного. В камере смертников мужчина находится с 1989 года.