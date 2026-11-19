Фото: depositphotos/xecsion@mail.ru​

Отказ от регулярного употребления кофе может сопровождаться головной болью, сонливостью, раздражительностью и снижением концентрации. Подобные симптомы способны сохраняться от двух до девяти дней, рассказала ТАСС доктор медицинских наук, профессор кафедры нормальной физиологии Сибирского медицинского университета Надежда Позднякова.

Первые признаки отмены кофеина обычно возникают через 12–24 часа после последней чашки. Наиболее выраженными они становятся спустя 20–51 час. Помимо головной боли, у человека могут наблюдаться усталость, подавленное настроение, тревожность, мышечные боли и тошнота.

Как объяснила специалист, головная боль связана с расширением сосудов головного мозга. При регулярном поступлении кофеина организм адаптируется к его воздействию, поэтому после отказа от напитка возникает обратная реакция.

На выраженность симптомов влияет и психологический фактор. По словам Поздняковой, в исследованиях с двойным слепым методом участники, не знавшие, что вместо кофеина получили плацебо, переносили отмену легче, чем люди, открыто отказавшиеся от напитка. При этом физиологическая составляющая синдрома подтверждена объективно.

"Чтобы смягчить переход, рациональнее не обрывать привычку резко, а ступенчато снижать дозу в течение одной-двух недель. Помогают также режим сна, вода и физическая активность", – сообщила специалист.

Если симптомы остаются выраженными дольше 10 дней или сопровождаются тревожными и депрессивными состояниями, стоит обратиться к врачу.

Ранее врач-гастроэнтеролог Алексей Чермных заявил, что здоровым людям не обязательно ждать 60–90 минут после пробуждения, чтобы выпить кофе. Если напиток не вызывает дискомфорта, его можно употреблять сразу. Специалист отметил, что строгих медицинских запретов на это нет, а рекомендация откладывать кофе связана лишь с естественным утренним пиком кортизола.