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Правоохранители изъяли 5 килограммов синтетических наркотиков из квартиры на юге Москвы. Об этом сообщила столичная полиция в своем канале в мессенджере MAX.

"Сотрудники наркоконтроля УВД по ЮАО Москвы совместно с коллегами из ГУНК МВД России задержали 23-летнего москвича, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков", – говорится в заявлении ведомства.

В его квартире на Нагатинской улице обнаружили пакеты с кристаллообразным веществом, электронные весы, а также мобильные телефоны. Экспертиза установила, что вещество оказалось производным N-метилэфедрона. По предварительным данным, наркотики предназначались для распространения в Москве через тайники-закладки.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере. Мужчину заключили под стражу.

Ранее полиция и сотрудники ГКУ "Московская безопасность" на севере столицы задержали двух жителей Смоленской области по подозрению в нанесении рекламы наркотиков на стены зданий. За время работы они оставили 26 рекламных надписей в двух округах, из них 20 – в Южном и шесть – в Северном. В отношении задержанных составили административные протоколы по статье 6.13 КоАП РФ о пропаганде наркотических средств.