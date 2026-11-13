В ХМАО арестовали наркокурьера с 14 кг гашиша

Фото: MAX/"Полиция Югры"

В Ханты-Мансийском автономном округе заключили под стражу наркокурьера, задержанного на трассе Р-404 с 14,5 килограмма гашиша. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону в мессенджере MAX.

Инцидент произошел на 13-м километре подъезда к Сургуту. Экипаж дорожно-патрульной службы остановил автомобиль УАЗ "Пикап", за рулем которого находился 42-летний житель Ростовской области. В кузове транспортного средства за металлической обшивкой нашли восемь брикетов с наркотическими веществами.

По словам злоумышленника, оптовую партию гашиша он забрал в Санкт‑Петербурге и вез ее в Нижневартовск, чтобы передать неустановленным лицам. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Фигуранту грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет. Сейчас правоохранители проверяют причастность мужчины к другим преступлениям и устанавливают организаторов наркотрафика.

Ранее суд в Свердловской области приговорил пенсионера из Новосибирска Бориса Соболева к 9,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за попытку сбыта 19 килограммов наркотиков.

Злоумышленник подрабатывал частными грузоперевозками. Он принял предложение неизвестного человека забирать запрещенные вещества и перевозить их между регионами.