Клок волос вырвали мужчине за "неправильную" стрижку в метро Москвы

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Драка произошла на станции столичного метрополитена "Воробьевы горы". Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в МАХ.

По предварительным данным, один пассажир нанес другому несколько ударов по ногам, вырвал клок волос и повалил на платформу. Предположительно, ему не понравилась прическа. При этом медицинская помощь пострадавшему не потребовалась.

Напавший был задержан на соседней станции "Университет". В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ.

Ранее один пассажир ранил другого канцелярским ножом на станции "Электрозаводская". Предварительно установлено, что между мужчинами вспыхнул конфликт. Один из участников ссоры принялся избивать оппонента, а после достал канцелярский нож и оставил ему поверхностную резаную рану шеи. Подозреваемого задержали сотрудники полиции.

