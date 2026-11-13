Politico: ЕС разделился на три лагеря в споре о переговорщике с Россией

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Евросоюз разделился как минимум на три лагеря в споре о том, кто должен представлять его на переговорах с Россией. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Отмечается, что часть государств поддерживает председателя Евросовета Антониу Кошту, другие выступают за главу дипломатии ЕС Каю Каллас. При этом Франция и Германия не хотят уступать Брюсселю право самостоятельно представлять Европу.

Согласно информации издания, Кошта – наиболее приемлемый кандидат для ряда европейских столиц. Его кандидатуру поддержали Италия, Польша, Люксембург и Эстония.

В свою очередь, сторонники Каллас полагают, что ее жесткая позиция в отношении России не должна препятствовать назначению. Один из европейских дипломатов на условиях анонимности заявил изданию, что Каллас, вероятно, "худший человек, которого можно выбрать". Он также поинтересовался, не было ли это предложение шуточным.

Ранее спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что следующий раунд переговоров по украинскому конфликту может пройти с участием представителей Европы.

По его мнению, это позволит обсуждать не только территориальные разногласия между Москвой и Киевом, но и более широкие договоренности о послевоенной архитектуре европейской безопасности.

Как отметил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, среди государств, которые смогут представить Европу на переговорах с РФ, – Германия, Великобритания, Франция, Италия и Польша.