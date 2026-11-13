Менеджер бойца Нурмагомедова извинился за драку в ОАЭ

Фото: ТАСС/EPA/ALI HAIDER

Менеджер бойцов ММА Али Абдель-Азиз извинился перед жителями и руководством Абу-Даби за драку с участием своего клиента Усмана Нурмагомедова и экс-чемпиона UFC Мераба Двалишвили. Об этом он рассказал в интервью MMA Junkie, передает RT.

Инцидент произошел в ОАЭ 11 ноября в лобби отеля Hilton. Нурмагомедов подошел к дававшему интервью Двалишвили и ударил его по лицу, после чего в потасовку вмешались другие люди. СМИ писали, что всех участников драки задержала полиция Абу-Даби и отправила на допрос.

"Я искренне сожалею. Стыдно за то, что произошло. Надеюсь, это послужит хорошим уроком для этих молодых людей", – заявил Абдель-Азиз.

Менеджер признал неправоту обеих сторон и назвал случившееся проявлением неуважения к принимающему городу. По его словам, бойцы должны подавать пример, а прошлые разногласия и эмоциональность не оправдывают произошедшего.

Абдель-Азиз также отметил, что несколько дней почти не спит, пытаясь урегулировать ситуацию. В данный момент он прежде всего обеспокоен благополучием Нурмагомедова и тем, как спортсмен справится с последствиями конфликта.

Ранее драка произошла во время хоккейного матча между ЦСКА и "Торпедо". Нападающий ЦСКА Клим Костин дисквалифицирован, ему также назначен штраф. Во время игры хоккеист устроил конфликт, налетев на защитника черно-белых Скутера Брики. Он несколько раз его ударил, за что получил удаление.