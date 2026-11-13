Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября, 12:31

Спорт

Менеджер бойца Нурмагомедова извинился за драку в ОАЭ

Фото: ТАСС/EPA/ALI HAIDER

Менеджер бойцов ММА Али Абдель-Азиз извинился перед жителями и руководством Абу-Даби за драку с участием своего клиента Усмана Нурмагомедова и экс-чемпиона UFC Мераба Двалишвили. Об этом он рассказал в интервью MMA Junkie, передает RT.

Инцидент произошел в ОАЭ 11 ноября в лобби отеля Hilton. Нурмагомедов подошел к дававшему интервью Двалишвили и ударил его по лицу, после чего в потасовку вмешались другие люди. СМИ писали, что всех участников драки задержала полиция Абу-Даби и отправила на допрос.

"Я искренне сожалею. Стыдно за то, что произошло. Надеюсь, это послужит хорошим уроком для этих молодых людей", – заявил Абдель-Азиз.

Менеджер признал неправоту обеих сторон и назвал случившееся проявлением неуважения к принимающему городу. По его словам, бойцы должны подавать пример, а прошлые разногласия и эмоциональность не оправдывают произошедшего.

Абдель-Азиз также отметил, что несколько дней почти не спит, пытаясь урегулировать ситуацию. В данный момент он прежде всего обеспокоен благополучием Нурмагомедова и тем, как спортсмен справится с последствиями конфликта.

Ранее драка произошла во время хоккейного матча между ЦСКА и "Торпедо". Нападающий ЦСКА Клим Костин дисквалифицирован, ему также назначен штраф. Во время игры хоккеист устроил конфликт, налетев на защитника черно-белых Скутера Брики. Он несколько раз его ударил, за что получил удаление.

Бой боксеров в Стамбуле закончился массовой дракой

Читайте также


спортпроисшествия

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика