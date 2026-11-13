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13 ноября, 12:37

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Variety: Райан Рейнольдс и Хью Джекман приняли участие в создании новых "Мстителей"

Райан Рейнольдс и Хью Джекман приняли участие в создании новых "Мстителей"

Фото: кадр из фильма "Мстители: Доктор Дум"; режиссеры – Энтони Руссо, Джо Руссо; производство – Marvel Studios Inc., Russo Brothers, Walt Disney Company

Актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекман получили официальные сценарные титры в фильме "Мстители: Доктор Дум" (Avengers: Doomsday). Об этом сообщает Variety.

Дуэт, известный по ролям Дэдпула и Росомахи, внесен в число авторов сценария предстоящего блокбастера. Их имена указаны в одном ряду с опытными сценаристами франшизы, среди которых Эрик Пирсон ("Тор: Рагнарек"), Крис МакКенна и Эрик Соммерс ("Человек-паук: Возвращение домой", "Вдали от дома").

При этом ни Рейнольдс, ни Джекман пока не заявлены в официальном актерском составе картины, которая уже подтвердила возвращение более 30 звезд Marvel. Получение сценарного кредита часто служит косвенным признаком участия актеров в проекте, даже если их роль или камео держатся в секрете ради эффекта неожиданности. Студия пока воздерживается от официальных комментариев.

Ранее сообщалось, что в новом фильме "Мстители: Судный день" может появиться Ванда Максимофф, известная как Алая Ведьма. Однако сама актриса Элизабет Олсен, исполняющая роль Ванды, прямо не отвечает на вопросы о своем участии в грядущем блокбастере. Она заявила, что ничего не знает о происходящем и для нее "безопаснее вообще ничего не знать, чтобы случайно не оговориться".

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