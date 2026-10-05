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05 октября, 14:35

Культура

"Мстители: Финал" вновь стали самым кассовым фильмом в истории

Фото: кадр из фильма "Мстители: Финал"; режиссеры – Энтони Руссо, Джо Руссо; производство – Marvel Studios Inc.

Фильм "Мстители: Финал" снова возглавил рейтинг самых кассовых кинокартин в истории мирового проката, обойдя "Аватара", сообщило издание Variety.

После повторного проката сборы "Мстителей: Финал" достигли 2,925 миллиарда долларов. "Аватар", выпущенный в 2009 году, собрал 2,923 миллиарда долларов с учетом пяти повторных прокатов.

Лидерство "Аватара" сохранялось около 10 лет. В 2019 году "Мстители: Финал" превзошли его результат во время изначального проката. А в 2021 году "Аватар" снова вышел на первое место после того, как его повторно показали перед премьерой "Аватар: Путь воды".

Текущий повторный прокат "Мстителей: Финал" был организован Disney и Marvel перед выходом "Мстителей: Доктор Дум" в декабре. За этот прокат картина собрала более 126 миллионов долларов по всему миру.

Ранее сообщалось, что "Одиссея" стала самым кассовым фильмом в карьере режиссера Кристофера Нолана, собрав более 1,1 миллиарда долларов по всему миру менее чем за месяц проката.

Кроме того, Нолан является самым кассовым режиссером своего поколения, суммарные сборы всех его фильмов достигли 7 миллиардов долларов.

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