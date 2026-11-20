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Многослойность является вечным трендом осенне-зимнего периода. Об этом сообщил ведущий шоу "Модный приговор", стилист Александр Рогов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что дизайнеры рекомендуют не ограничивать себя в количестве слоев одежды в одном образе. Рогов также призвал граждан "укутываться и наслаиваться".

Кроме того, стилист также перечислил ряд брендов и образов, которые можно использовать. В их число вошли Prada, Rabanne, Acne Studios, Miu Miu, Céline и Calvin Klein Collection.

Ранее Рогов назвал объемные меховые аксессуары, включая снуды, новым трендом в сезоне осень – зима 2027 года. По его словам, актуальными будут не только привычные шубы и пальто с отделкой из меха, но и объемные аксессуары.

Стилист Дарья Беспалова, в свою очередь, рассказала, что пуховики с акцентными воротниками вошли в список трендов зимы 2026/2027. По словам эксперта, сейчас в моде высокие воротники-стойки, большие отложные воротники, а также модели, которые можно по-разному застегивать и укладывать.