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Американская певица и актриса Дженнифер Лопес не собирается начинать новые романтические отношения, поскольку прямо сейчас считает себя счастливым человеком. Ее слова передает издание People.

"Мне не нужно ни с кем встречаться. Мне хорошо прямо сейчас", – заявила певица, добавив, что не хочет "все это испортить".

Лопес призналась, что сейчас ее все устраивает и она не хочет ничего менять.

Размышляя о прошлом, певица отметила, что ее детские представления о любви со временем изменились: теперь она понимает, что раньше принимала за любовь то, что ею не является.

Отдельно Лопес высказалась о браке. По ее словам, пышные церемонии, клятвы и громкие жесты не равны любви. Певица убеждена, что любовь устроена иначе.

Лопес и актер Бен Аффлек поженились в 2022 году, почти через 20 лет после того, как была расторгнута их первая помолвка. В августе 2024 года певица подала на развод, а завершился бракоразводный процесс в 2025 году.

Из документов, которые Лопес направляла в суд на развод, стало известно, что у пары не было брачного контракта. Причиной разрыва с актером певица назвала непримиримые разногласия.

