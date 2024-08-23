People: Лопес назвала причиной развода с Аффлеком непримиримые разногласия

Фото: AP Photo/Invision/Jordan Strauss

Американская певица Дженнифер Лопес в качестве причины развода с актером Беном Аффлеком указала на непримиримые разногласия, сообщает журнал People со ссылкой на заявление о расторжении брака, поданного певицей.

В СМИ подчеркнули, что Лопес хочет вернуть свою девичью фамилию – Дженнифер Линн Лопес.

Накануне портал TMZ писал, что Лопес подала в суд документы о разводе с Аффлеком. Певица указала, что рассталась с мужем 26 апреля 2024 года. Из документов также следует, что у пары не было брачного контракта.

Информацию о проблемах в паре публиковали западные СМИ. Журналисты утверждали, что супруги уже не живут вместе. Также уточнялось, что актер не виноват в том конфликте, который якобы разгорелся между ним и исполнительницей.

У пары было две свадебные церемонии. Первая стала тайной и состоялась 16 июля 2022 года в округе Кларк штата Невада. После этого Лопес и Аффлек организовали повторную торжественную церемонию в штате Джорджия. На вторую свадьбу молодожены пригласили давнего друга Аффлека Мэтта Деймона с супругой. На мероприятии также присутствовали режиссер Кевин Смит и актер Джейсон Мьюз.

При этом романтические отношения артистов начались еще в 2000-х годах. Однако в тот период их роман завершился расставанием, которое продлилось 18 лет.

