In Touch: Анджелина Джоли завела отношения с двумя мужчинами после развода

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Актриса Анджелина Джоли вступила в отношения сразу с двумя мужчинами после развода с актером Брэдом Питтом. Об этом сообщает издание In Touch со ссылкой на источники.

В сообщении сказано, что возлюбленными Джоли стали композитор Джастин Левин и рэпер Акалу. По информации издания, с последним актрису объединяет любовь к путешествиям и неплохие отношения с детьми артистки.

Левин же, как утверждают инсайдеры, сблизился с актрисой во время работы над мюзиклом "Аутсайдеры" и сейчас они проводят много времени вместе.

В издании уточнили, что Джоли после развода долгое время не думала об отношениях.

"Мало того что развод разбил ей сердце, но она также решила полностью сосредоточиться на собственном здоровье и детях", – заключили инсайдеры.

Ранее стало известно, что актриса Анджелина Джоли заработала 100 миллионов долларов на разводе с бывшим мужем, актером Брэдом Питтом. Актриса смогла увеличить свой капитал благодаря алиментам, подаркам детям и продажи 50% доли на винодельне Chateau Miraval French.



Процесс развода длится с 2016 года, в настоящее время бывшие супруги делят свое имущество.

