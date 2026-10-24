Один человек погиб в Белгородской области при атаках ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область. В результате один человек погиб, сообщили в оперштабе региона.

"В селе Замостье Грайворонского округа в результате атаки FPV-дрона погиб мужчина. Выражаем соболезнования его семье, родным и близким", – говорится в сообщении.

Кроме того, в селе Ближняя Игуменка ранение получила женщина. Бригада скорой помощи доставила ее с непроникающей раной лобной области в городскую больницу № 2 Белгорода.

Еще один пострадавший – мужчина в Шебекине, где дрон атаковал легковой автомобиль. Его доставили в Шебекинскую центральную районную больницу (ЦРБ), врачи оказывают ему необходимую помощь.

Ранее один человек пострадал в Миллеровском районе в Ростовской области при падении обломков беспилотника. Пострадавшего госпитализировали и оказали необходимую помощь. Лечение он будет проходить амбулаторно под наблюдением врачей.