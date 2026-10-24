24 октября, 11:30Происшествия
В Орле в результате атаки со стороны Украины погибли три человека
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Три человека погибли в Орле в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Тела погибших обнаружили во время разбора завалов. Клычков выразил соболезнования родным и близким погибших.
"Вся Орловская область скорбит вместе с вами", – добавил он.
При этом он подчеркнул, что удар наносился ракетами, произведенными в странах НАТО. Работа экстренных служб на месте продолжается.
Администрация города Орла начала обход пострадавших квартир. Специалисты уточняют характер повреждений – это нужно для дальнейшей компенсации. Семьям погибших и пострадавших обещали оказать необходимую помощь.
23 октября гражданской предприятие в Советском районе Орла подверглось ракетной атаке со стороны ВСУ. Губернатор подчеркивал, что это произошло в час пик, когда люди возвращались домой к семьям.
Позже стало известно, что пострадали 8 человек. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.