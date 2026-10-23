Ракета ударила по гражданскому объекту в Орле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Гражданский объект в Советском районе Орла поврежден в результате ракетной атаки. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пост губернатора Орловской области Андрея Клычкова в MAX.

По его словам, повреждено предприятие. На месте происшествия работают экстренные службы.

"Особый цинизм – атака в час пик, когда люди возвращались с работы к своим семьям", – отметил Клычков.

Власти принимают все меры для помощи пострадавшим и локализации происшествия. Информация о раненых и масштабе атаки уточняется.

Ранее женщина и сотрудник скорой помощи получили ранения в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Отмечалось, что мирная жительница пострадала от удара FPV-дрона в селе Казинка Валуйского округа.