В Нижегородской области организовали горячую линию после атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Прокуратура открыла горячую линию для приема жалоб и оказания правовой помощи после атаки беспилотников на Нижегородскую область, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Также жители могут записаться на личный прием к городецкому городскому прокурору.

В ночь на 23 октября и утром силы Минобороны и отряд "Барс-НН" отразили атаку 19 беспилотников в Нижегородской области. В Городецком округе из-за падения обломков травмы получили три человека, их госпитализировали.

Повреждения также зафиксировали в нескольких жилых домах, образовательном учреждении и объекте инфраструктуры. Школы округа перевели на дистанционный режим.