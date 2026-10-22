В Липецке открыли горячую линию для пострадавших от атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Горячая линия для пострадавших в результате атаки беспилотников начала работать в администрации Липецка. Об этом сообщил мэр города Михаил Щербаков в MAX.

Обратиться за помощью можно по телефону 8 (4742) 23-03-52. По словам Щербакова, личные обращения также принимают в департаменте развития территорий.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в ночь на 22 октября регион подвергся массированной атаке беспилотников. Всего над регионом сбили порядка 20 БПЛА, погибших нет, однако один мужчина 2001 года рождения получил серьезное ранение и был госпитализирован.

Помимо жилых домов, обломки повредили здание поликлиники на улице Меркулова, где позже обнаружили неразорвавшуюся боевую часть дрона. Медучреждение временно прекратило прием пациентов.