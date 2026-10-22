Обломки беспилотника упали на многоквартирный дом в Липецке

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Обломки украинского дрона упали на многоквартирный жилой дом в Липецке. В результате оказалось повреждено остекление здания, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Информация о возможных погибших и пострадавших уточняется. На месте происшествия работают все оперативные службы.

Ранее женщина 1959 года рождения погибла в результате удара украинского беспилотника в Петровском районе Донецка. Кроме того, при атаке БПЛА ранения получил мужчина 1963 года рождения.

Между тем в Брянской области дрон-камикадзе ударил по гражданскому автомобилю в поселке Климово. Пассажир машины скончался. Двое других находившихся в автомобиле получили осколочные ранения.