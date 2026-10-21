Человек погиб из-за удара БПЛА по гражданской машине в Брянской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дрон-камикадзе ударил по гражданскому автомобилю в поселке Климово Брянской области. Пассажир машины скончался, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в MAX .

По его словам, погибший – 19-летний житель Климова.

"Двое других находившихся в автомашине 21-летних мужчин получили осколочные ранения", – добавил Ковальчук.

Пострадавшим была оказана неотложная медицинская помощь и назначено лечение.

Ранее в Белгородской области в результате атак вражеских дронов пострадали женщина и сотрудник скорой помощи. Мирная жительница пострадала от удара FPV-дрона в селе Казинка. Ее отпустили на амбулаторное лечение.

В свою очередь, сотрудник скорой помощи получил ранения из-за атаки БПЛА по медицинскому транспорту в поселке Маслова Пристань. Врачи продолжают оказывать ему помощь.