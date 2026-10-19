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19 октября, 18:46

Происшествия

Пострадавший при атаке беспилотника на пригород Воронежа ребенок скончался в реанимации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мальчик 2022 года рождения, госпитализированный в тяжелом состоянии после атаки беспилотника на пригород Воронежа 28 сентября, умер в реанимации. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем канале в мессенджере МАХ.

"Почти месяц врачи делали все возможное и боролись за его жизнь, но тяжесть ранений практически не оставляла шансов", – написал глава области.

Гусев от себя лично и от правительства выразил соболезнования родным и близким погибшего и заверил, что власти продолжат оказывать семье необходимую помощь.

Накануне в Белгородской области в результате атак беспилотников пострадали семь человек. В Белгороде при повторном ударе по инфраструктурному объекту ранения получили двое мужчин, еще четверо пострадали при атаке на автомобиль на трассе Белгород – Шебекино. В селе Новая Таволжанка мужчина получил осколочные ранения ног при детонации БПЛА.

В результате атак также повреждены жилые дома, автомобили и инфраструктурные объекты в нескольких населенных пунктах региона. В хуторе Колотиловском загорелся частный дом, а в селе Бехлевка – легковой автомобиль.

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