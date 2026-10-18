Один пострадавший при атаке БПЛА в Петербурге находится в тяжелом состоянии

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Состояние одного пострадавшего при атаке БПЛА в Санкт-Петербурге оценивается как тяжелое. Об этом РИА Новости сообщили в городском комитете по здравоохранению.

"Пять пострадавших в больницах – четыре человека в состоянии средней тяжести", – говорится в сообщении.

По словам председателя комитета информационной политики региона Никиты Донцова, врачи в Ленинградской области осмотрели 10 человек. Из них трое детей и один взрослый были госпитализированы.

"Во Всеволожском районе медиками было осмотрено 10 человек, у них симптомы токсического воздействия окиси углерода, то есть надышались угарным газом. Взрослые отказались от госпитализации", – уточнил он.

В "Россети Ленэнерго" сообщили, что специалисты восстановили электроснабжение в двух районах Санкт-Петербурга, а также в одном районе Ленинградской области. Речь идет о Красногвардейском, Калининском и Всеволожском районах.

Ночью 18 октября вражеские БПЛА атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область. В результате один человек погиб.

Помимо этого, атаке беспилотников подвергся центр обработки данных VK. Также под удар попал один из логистических центров Ozon. В результате возникло возгорание.

Кроме того, возгорания произошли в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах города, а также на территории нефтяного терминала.

По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. По обнаруженным фрагментам и другим вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы.

