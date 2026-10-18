Дело о теракте возбуждено по факту атаки БПЛА на объекты в Петербурге и области

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Уголовное дело о теракте возбуждено по факту атаки БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

"В очередной раз киевский режим умышленно атаковал гражданские объекты в нарушение норм международного права", – отметили в пресс-службе.

В настоящее время следователи и криминалисты проводят работу на местах происшествия по сбору доказательств. По обнаруженным фрагментам и другим вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы.

Действиям лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к преступлению, будет дана уголовно-правовая оценка, добавили в СК.

Украинские БПЛА атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область ночью 18 октября. Под удар попал центр обработки данных VK. В компании уточнили, что все сервисы работают в штатном режиме. Также атакован один из логистических центров Ozon.

Возгорания произошли в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах города, а также на территории нефтяного терминала.

Кроме того, во Всеволожском районе региона после падения на жилой дом обломков БПЛА произошло возгорание. В результате госпитализированы четыре человека.

На фоне произошедшего жителей и гостей Санкт-Петербурга попросили по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях.