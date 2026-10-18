Склад Ozon попал под атаку БПЛА в Санкт-Петербурге

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Один из логистических центров Ozon попал под атаку БПЛА в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Возникло возгорание, на месте работают экстренные службы", – говорится в сообщении.

В результате случившегося никто не пострадал, сотрудники были оперативно эвакуированы.

БПЛА атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область ночью 18 октября. Под удар попал центр обработки данных VK. В компании уточнили, что все сервисы работают в штатном режиме. Сбоев в работе не зафиксировано.

Возгорания произошли в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах города, а также на территории нефтяного терминала.

Кроме того, во Всеволожском районе региона после падения на жилой дом обломков БПЛА произошло возгорание. В результате госпитализированы четыре человека.

На фоне произошедшего жителей и гостей Санкт-Петербурга попросили по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях.

