Трое пострадавших при атаке БПЛА по автобусу в ЛНР находятся в тяжелом состоянии

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Четыре пассажира атакованного БПЛА автобуса в ЛНР находятся в больнице. Состояние троих из них оценивается как тяжелое, сообщила ТАСС замдиректора Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЛНР по оперативной работе, медицине катастроф и защите населения Виктория Калугина.

"3 в тяжелом состоянии находятся в Луганской республиканской клинической больнице как травмоцентре 1-го уровня, и 1 пострадавший находится в городе Счастье, в больнице. Остальные были осмотрены, обслужены амбулаторно и находятся сейчас дома", – уточнила она.

По словам Калугиной, раненые были доставлены к медиками при помощи попутного транспорта, посколько врачи скорой помощи не могли подъехать к месту ЧП из-за угрозы атаки украинских БПЛА.

"Мы уже не можем, как раньше в спокойное гражданское время, разворачивать на месте оперативный штаб, проводить сортировку, какие-то манипуляции. Сейчас наша задача максимально быстро всех пострадавших вывести", – пояснила она.

БПЛА нанес удар по автобусу сообщением Лисичанск – Краснодар на участке автодороги из Новоайдара в Счастье 16 октября. В результате погиб водитель транспорта и пострадали 10 пассажиров.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о теракте. СК РФ планирует провести полное и всестороннее расследование, установить и привлечь к ответственности причастных к этой атаке.

