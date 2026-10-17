Женщина погибла при атаке БПЛА на Белгородскую область

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Женщина погибла в результате удара украинского беспилотника по легковому автомобилю в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона.

"Выражаем соболезнования ее семье, родным и близким. Транспортное средство повреждено", – говорится в публикации.

Еще один инцидент произошел в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Там из-за атаки дрона пострадал мужчина. С акубаротравмой он обратился в городскую больницу № 2 Белгорода. После оказания помощи пациента перевели в оториноларингологическое отделение.

Ранее два человека получили травмы из-за падения украинского БПЛА на крышу пятиэтажного дома в Брянске. Жильцов эвакуировали.

Кроме того, дрон-камикадзе атаковал двигавшуюся фуру в Брянской области. Ранен водитель, он доставлен в больницу.