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17 октября, 09:44

Происшествия

Два человека пострадали после падения БПЛА на крышу дома в Брянске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека пострадали из-за падения украинского беспилотника на крышу пятиэтажного дома в Брянске. Об этом губернатор региона Егор Ковальчук сообщил в мессенджере MAX.

"В Фокинском районе беспилотник упал на крышу пятиэтажного дома, жильцы были эвакуированы. Легкие осколочные ранения получили два человека, после осмотра врачей назначено амбулаторное лечение", – говорится в публикации.

По данным Ковальчука, после атаки БПЛА в Советском районе также повреждены два гражданских автомобиля. Кроме того, дрон-камикадзе атаковал двигавшуюся фуру в Новозыбковском районе Брянской области. Водитель получил травмы, он доставлен в больницу.

Ранее вражеский беспилотник ударил по автобусу в Белгородской области. Пострадали четыре человека, их доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Состояние одной женщины врачи оценивали как тяжелое.

Позднее количество раненых увеличилось до пяти человек. В больницу обратился мужчина с акубаротравмой, он будет проходить лечение амбулаторно.

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