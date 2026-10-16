Четыре человека пострадали при атаке БПЛА на автобус в Белгородской области

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В Шебекине в Белгородской области вражеский беспилотник атаковал рейсовый автобус. Предварительно, ранения получили четыре мирных жителя, сообщили в оперативном штабе региона.

Пострадавших доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.

Состояние одной из женщин медики оценивают как тяжелое: у нее диагностирована незавершенная ампутация ноги. Еще у одной пациентки мелкие ранения грудной клетки, плеча, кисти и ног. У третьей, предварительно, выявлена акубаротравма. Медики оказывают помощь этим пациенткам, после чего их перевезут в городскую больницу № 2 Белгорода.

Четвертая женщина получила осколочные ранения грудной клетки, шеи и плеч, дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно.

Кроме того, в Шебекине из-за детонации еще одного дрона поврежден частный дом, загорелся легковой автомобиль. В селе Маломихайловка в результате атаки FPV-дрона поврежден социальный объект.

Ранее два мирных жителя пострадали в Донецкой Народной Республике в результате атак украинских БПЛА. Один из пострадавших мужчин находился за рулем грузового автомобиля на трассе Волноваха – Тельманово. Еще один пострадал в Ясиноватой.

До этого три человека получили тяжелые ранения после украинских ударов по автобусу в Северодонецке в Луганской Народной Республике. В частности, пострадали супруги преклонного возраста.