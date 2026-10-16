Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 11:19

Происшествия

Четыре человека пострадали при атаке БПЛА на автобус в Белгородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Шебекине в Белгородской области вражеский беспилотник атаковал рейсовый автобус. Предварительно, ранения получили четыре мирных жителя, сообщили в оперативном штабе региона.

Пострадавших доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.

Состояние одной из женщин медики оценивают как тяжелое: у нее диагностирована незавершенная ампутация ноги. Еще у одной пациентки мелкие ранения грудной клетки, плеча, кисти и ног. У третьей, предварительно, выявлена акубаротравма. Медики оказывают помощь этим пациенткам, после чего их перевезут в городскую больницу № 2 Белгорода.

Четвертая женщина получила осколочные ранения грудной клетки, шеи и плеч, дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно.

Кроме того, в Шебекине из-за детонации еще одного дрона поврежден частный дом, загорелся легковой автомобиль. В селе Маломихайловка в результате атаки FPV-дрона поврежден социальный объект.

Ранее два мирных жителя пострадали в Донецкой Народной Республике в результате атак украинских БПЛА. Один из пострадавших мужчин находился за рулем грузового автомобиля на трассе Волноваха – Тельманово. Еще один пострадал в Ясиноватой.

До этого три человека получили тяжелые ранения после украинских ударов по автобусу в Северодонецке в Луганской Народной Республике. В частности, пострадали супруги преклонного возраста.

Читайте также


происшествиярегионы

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика