Три человека пострадали после атаки украинских БПЛА на автобус в ЛНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Три человека получили тяжелые ранения после атаки украинских БПЛА на автобус в Северодонецке в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в телеграм-канале.

В частности, в результате атаки пострадали супруги преклонного возраста и 65-летняя женщина. Сейчас решается вопрос о переводе их в местную клиническую больницу.

Всего за сутки украинские дроны атаковали 9 муниципалитетов республики. Над территорией ЛНР уничтожено более 40 воздушных целей.

В ходе атаки также были повреждены транспортные средства, жилые дома, объекты энергетики, гражданской и коммерческой инфраструктуры.

В ликвидации последствий участвуют службы и местные власти. Следственный комитет России фиксирует действия украинцев, отметил Пасечник.

Ранее два мирных жителя пострадали в результате атаки украинских военнослужащих на четыре муниципалитета Белгородской области. Разрушения зафиксированы в четырех округах – Шебекинском, Краснояружском, Валуйском и Белгородском.

В Шебекине при атаке беспилотника на коммерческий объект женщина получила осколочные ранения головы, а в районе села Графовка Шебекинского округа дрон повредил легковой автомобиль. В результате пострадал мужчина.