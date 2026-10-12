Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 14:41

Происшествия

Три человека пострадали после атаки украинских БПЛА на автобус в ЛНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Три человека получили тяжелые ранения после атаки украинских БПЛА на автобус в Северодонецке в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в телеграм-канале.

В частности, в результате атаки пострадали супруги преклонного возраста и 65-летняя женщина. Сейчас решается вопрос о переводе их в местную клиническую больницу.

Всего за сутки украинские дроны атаковали 9 муниципалитетов республики. Над территорией ЛНР уничтожено более 40 воздушных целей.

В ходе атаки также были повреждены транспортные средства, жилые дома, объекты энергетики, гражданской и коммерческой инфраструктуры.

В ликвидации последствий участвуют службы и местные власти. Следственный комитет России фиксирует действия украинцев, отметил Пасечник.

Ранее два мирных жителя пострадали в результате атаки украинских военнослужащих на четыре муниципалитета Белгородской области. Разрушения зафиксированы в четырех округах – Шебекинском, Краснояружском, Валуйском и Белгородском.

В Шебекине при атаке беспилотника на коммерческий объект женщина получила осколочные ранения головы, а в районе села Графовка Шебекинского округа дрон повредил легковой автомобиль. В результате пострадал мужчина.

Читайте также


происшествиярегионы

Россиянки пожаловались на "бытовых инвалидов" в семье

Зачастую проблема возникает, если женщина в семье занимает лидерскую позицию

Супруги идут на это потому, что схема им знакома по родительским семьям

Читать
закрыть

Клопы-вонючки атакуют российские регионы

С наступлением холодов насекомые в массовом порядке ищут места для зимовки

Читать
закрыть

Почему москвичи тратят сотни тысяч за пар?

Стоимость отдыха в банных комплексах Москвы достигла одного миллиона рублей

Серьезно переплачивать придется за отсутствие посторонних в банном комплексе

Читать
закрыть

Когда "Яндекс" восстановит сервисы после атак на дата-центры?

Специалисты уверены: работа сервисов будет восстановлена к концу наступившей недели

Читать
закрыть

В России предложили не продавать вейпы родившимся с 2009 года

Эксперты уверены: это будет так или иначе отучать молодежь от вредной привычки

Читать
закрыть

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика