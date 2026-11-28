Фото: MAX/"Минобороны России"

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил 45-й гвардейской отдельной бригаде специального назначения Воздушно-десантных войск (ВДВ) орден Суворова за высокий профессионализм и мужество. Об этом сообщили в Минобороны.

Белоусов совершил рабочую поездку в войска Московского военного округа. Министр назвал награду признанием значимого вклада соединения в обеспечение безопасности и национальных интересов страны.

Он также выразил уверенность, что 45-я бригада продолжит и дальше демонстрировать доблесть, мужество и самоотверженность. По словам Белоусова, бойцы соединения с уверенностью следуют девизу "Побеждает сильнейший!".

Ранее Владимир Путин удостоил звания Героя России военнослужащего Сергея Ярашева, который в одиночку удерживал позиции в Донецкой Народной Республике (ДНР) в течение 68 дней. Награда была присвоена за мужество и героизм, которые боец продемонстрировал при выполнении воинского долга.

