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Житель Свердловского района Луганской Народной Республики (ЛНР) задержан за передачу Службе безопасности Украины (СБУ) сведений о российских военнослужащих. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

По информации ведомства, задержанный собирал данные о местах дислокации военнослужащих и военной техники Вооруженных сил России (ВС РФ) и направлял их сотруднику СБУ. Эти сведения противник намеревался использовать для нанесения удара.

Помимо этого, мужчина по собственной инициативе снимал для украинских пропагандистов видео. В таких роликах создавалась видимость того, что местные жители поддерживают киевский режим.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статьям о шпионаже и оказании помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации.

Ранее в Донецкой Народной Республике (ДНР) задержали женщину, которая готовила теракт против высокопоставленного российского военнослужащего. Она действовала по заданию украинских кураторов и собирала данные о передвижениях и автомобилях сотрудника силового ведомства. Для ликвидации противник планировал использовать три ударных беспилотника "Баба-яга".

