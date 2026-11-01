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01 ноября, 19:21

Происшествия

ФСБ показала задержание подростка, угрожавшего терактом в Москве

Видео: vesti.ru

ФСБ РФ опубликовала кадры задержания подростка, который разместил в TikTok угрозу по совершению теракта в музее-заповеднике "Царицыно", сообщает РИА Новости.

На кадрах запечатлено, как сотрудники силовых структур задержали несовершеннолетнего и посадили его в микроавтобус. В ходе обысков в квартире были найдены нож, плакат и другие предметы.

Сам задержанный признался, что размещал пропаганду нацизма.

"На своей странице в Tiktok я размещал различные постеры с пропагандой нацизма, фашизма, а также насилия по отношению к иммигрантам, людям другой этнической национальности", – сказал он на допросе ФСБ.

ФСБ получила от американской стороны данные о подготовке теракта в Москве вечером 31 октября. Сведения поступили по партнерским каналам.

После их проверки был задержан подросток. По информации ФСБ, он разместил в TikTok свои фотоизображения в тактической одежде, балаклаве, кепке, очках, наушниках, с предметом, схожим с автоматическим оружием, а также фото, сделанные в музее-заповеднике "Царицыно".

Кроме того, служба выяснила, что он был подписан на неонацистский канал в мессенджере Telegram.

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