Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 09:40

Город

Строительство газопровода в Нагатине-Садовниках завершено более чем на 50%

Фото: пресс-служба АО "МОСГАЗ"

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по строительству газопровода в районе Нагатино-Садовники более чем наполовину, передал портал мэра и правительства Москвы.

Строительство началось в феврале 2026 года. В рамках первого этапа специалисты проложили участок длиной более 800 метров, подключили его к основной системе, и сейчас он успешно функционирует.

Газопровод среднего давления возводят с применением современных технологий – помимо открытого способа, используется бурошнековое и горизонтально направленное бурение.

Для строительства выбрали материалы отечественного производства. В частности, применяются прочные полиэтиленовые трубы диаметром 50 сантиметров. На наиболее сложных участках их прокладывают в защитных футлярах.

Кроме того, газопровод оборудуют автоматизированными запорными устройствами, которые производит АО "МОСГАЗ". Для дополнительной надежности специалисты устанавливают и механические задвижки, дублирующие электронные.

Сейчас на втором этапе проекта выполняют два закрытых перехода методом микротоннелирования. Работы идут по графику, завершить их планируют до конца 2026 года.

Общая протяженность новой инженерной сети превысит 1,2 километра, она повысит надежность газоснабжения на юге столицы и обеспечит энергоресурсом одну из теплостанций.

В комплексе городского хозяйства отметили, что модернизация коммунальной инфраструктуры Москвы соответствует целям и задачам национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее в районе Очаково-Матвеевское начали подготовку к строительству газопровода высокого давления протяженностью около 1,8 километра. Для его прокладки планируют использовать стальные трубы диаметром 1 тысяча миллиметров, а на участках с дорогами и другими инженерными сетями – закрытый способ работ.

Газопровод также оснастят отечественными автоматизированными запорными устройствами с возможностью дистанционного управления из диспетчерской АО "МОСГАЗ".

Читайте также


город

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика