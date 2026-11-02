Строительство газопровода в Нагатине-Садовниках завершено более чем на 50%

Фото: пресс-служба АО "МОСГАЗ"

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по строительству газопровода в районе Нагатино-Садовники более чем наполовину, передал портал мэра и правительства Москвы.

Строительство началось в феврале 2026 года. В рамках первого этапа специалисты проложили участок длиной более 800 метров, подключили его к основной системе, и сейчас он успешно функционирует.

Газопровод среднего давления возводят с применением современных технологий – помимо открытого способа, используется бурошнековое и горизонтально направленное бурение.

Для строительства выбрали материалы отечественного производства. В частности, применяются прочные полиэтиленовые трубы диаметром 50 сантиметров. На наиболее сложных участках их прокладывают в защитных футлярах.

Кроме того, газопровод оборудуют автоматизированными запорными устройствами, которые производит АО "МОСГАЗ". Для дополнительной надежности специалисты устанавливают и механические задвижки, дублирующие электронные.

Сейчас на втором этапе проекта выполняют два закрытых перехода методом микротоннелирования. Работы идут по графику, завершить их планируют до конца 2026 года.

Общая протяженность новой инженерной сети превысит 1,2 километра, она повысит надежность газоснабжения на юге столицы и обеспечит энергоресурсом одну из теплостанций.

В комплексе городского хозяйства отметили, что модернизация коммунальной инфраструктуры Москвы соответствует целям и задачам национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее в районе Очаково-Матвеевское начали подготовку к строительству газопровода высокого давления протяженностью около 1,8 километра. Для его прокладки планируют использовать стальные трубы диаметром 1 тысяча миллиметров, а на участках с дорогами и другими инженерными сетями – закрытый способ работ.

Газопровод также оснастят отечественными автоматизированными запорными устройствами с возможностью дистанционного управления из диспетчерской АО "МОСГАЗ".